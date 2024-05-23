Монтаж фасада новой поликлиники в деревне Сапроново начнется в июне

Строительство новой поликлиники на 750 посещений в смену продолжается в деревне Сапроново Ленинского городского округа. Монолитные работы завершены, в июне начнется монтаж фасада.

«Приступили к отделочным работам. Сейчас ведутся штукатурка стен, стяжка, прокладка инженерных коммуникаций, устройство кровли. В июне начнем монтаж фасада и стекло-прозрачной конструкции. Контрактные сроки у нас — июль следующего года, но мы немного идем с опережением», — рассказал руководитель проекта Максим Грошков.

Сейчас на стройке задействовано 95 рабочих и 10 инженерно-технологических специалистов.

Новое медицинское учреждение обеспечит доступ к качественной медицинской помощи для тысяч жителей Ленинского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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