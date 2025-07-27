Монтаж детских площадок в сквере поселка Некрасовский в Дмитрове начнут в августе
В Дмитровском городском округе продолжаются работы по благоустройству сквера в поселке Некрасовский. Площадь новой зеленой зоны превышает 3,5 гектара.
Работы начались в мае этого года и уже достигли значительного прогресса — выполнено асфальтирование пешеходных дорожек общей протяженностью 1,5 километра. На следующей неделе стартует монтаж трех детских площадок, а также спортивной зоны с тренажерами и памп-треком — площадкой для экстремальных видов спорта, где можно выполнять трюки на самокатах, велосипедах и роликах.
Советник генерального директора ООО «УниСтрой» Павел Андреев отметил, что в сквере появятся несколько зон барбекю и беседок для отдыха жителей. Ширина некоторых дорожек три метра, что позволит использовать их зимой как лыжные трассы, обеспечивая комфортный отдых круглый год.
Кроме того, в сквере установят более 60 световых столбов, скамейки, урны и велопарковку. Для безопасности посетителей будут работать камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Зеленые насаждения сохранят максимально, дополнительно высадят около 200 новых саженцев и уложат газон.
Открытие сквера запланировано на сентябрь. Благоустройство стало возможным благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители с нетерпением ждут появления новой современной зоны отдыха в своем районе.