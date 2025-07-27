Монтаж детских площадок в сквере поселка Некрасовский в Дмитрове начнут в августе

Работы начались в мае этого года и уже достигли значительного прогресса — выполнено асфальтирование пешеходных дорожек общей протяженностью 1,5 километра. На следующей неделе стартует монтаж трех детских площадок, а также спортивной зоны с тренажерами и памп-треком — площадкой для экстремальных видов спорта, где можно выполнять трюки на самокатах, велосипедах и роликах.

Советник генерального директора ООО «УниСтрой» Павел Андреев отметил, что в сквере появятся несколько зон барбекю и беседок для отдыха жителей. Ширина некоторых дорожек три метра, что позволит использовать их зимой как лыжные трассы, обеспечивая комфортный отдых круглый год.