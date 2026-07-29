Моноспектакль Юлии Рутберг пройдет в Одинцовском городском округе

В своей авторской программе Юлия Ильинична объединит актерскую игру, художественное слово, поэзию и вокал. Под аккомпанемент лауреата международных и всероссийских конкурсов пианиста Алексея Воронкова зрители смогут познакомиться с образами великих артистов, таких как Фаина Раневская, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Андрей Миронов и Владимир Этуш. Также в спектакле будут звучать стихи Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой, Вадима Левина, Игоря Северянина, Наума Коржавина и других поэтов.

Начало спектакля запланировано на 19:00. Возрастное ограничение — 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Культурного центра имени Любови Орловой.