Монолитные работы в новом корпусе школы Коломны скоро завершатся

Продолжается строительство нового современного корпуса школы № 14. Сейчас там подходят к концу монолитные работы на уровне третьего этажа.

Специалисты выполняют заливку несущего каркаса из бетона, кладку наружных стен и монтируют полы.

Новый четырехэтажный корпус школы будет рассчитан на 400 учеников. По планам школьной администрации, здесь в 26 кабинетах разместятся старшие классы. Дополнительные помещения помогут усилить профильное обучение и расширить возможности для внеклассной работы: в здании оборудуют 10 специализированных лабораторий для углубленного изучения биологии, химии и физики. Также в новом корпусе разместят слесарные и столярные мастерские, кабинет кулинарии и шитья для уроков технологии и просторный спортивный зал. Все учебные помещения оснастят современным оборудованием.

Здание полностью адаптируют для маломобильных учеников — установят пандусы, подъемники и специальную мебель. На завершающем этапе подрядчик проведет благоустройство территории: здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, наружное освещение и современное ограждение.

Ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса запланирован к 2027 году.