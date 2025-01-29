Монолитные работы начались на стройплощадке нового ФОК в Лобне

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном продолжается в городском округе. Завершить работы планируется в декабре 2025 года.

На объекте работают 48 человек и четыре единицы техники. Строители приступили к монолитным работам. Специалисты также выполняют вязку армокаркаса фундаментной плиты и бетонирование стен подвала. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

В здании нового спортивного комплекса разместится бассейн с чашей 25-метровой длины и шестью дорожками для плавания, раздевалками и душевыми, тренажерные и спортивные залы, медицинский блок и кафе. Прилегающая территория будет благоустроена, на ней оборудуют парковку и зоны для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.