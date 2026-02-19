Мониторить уровень рек будут круглосуточно в Истре

Сложный рельеф и наличие Истринского водохранилища повышают угрозу для садовых товариществ и поселков. В зоне особого внимания — СНТ «Дубрава», «Песчанка‑2», «Зенит», «Лужки‑89», «Садовод‑1» и другие участки в низинах. Специалисты установили четыре гидропоста для круглосуточного контроля уровня воды: в Бужарово и Вельяминово на реке Истра, в Зеленково на реке Грязева, а также в Черной на реке Нахабинка.

«Мы оценили риски и подготовили систему мониторинга. С наступлением тепла начнем следить за проблемными участками в ежедневном режиме», — пояснили в администрации округа.

Превентивные работы уже запланировали. Коммунальные службы обследуют гидротехнические сооружения водохранилища. В порядок приведут русла рек — уберут мусор и поваленные деревья. Также прочистят водопропускные трубы под дорогами, чтобы талые воды уходили беспрепятственно.