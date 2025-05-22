Мониторинг водоемов к началу летнего сезона провели в Серпухове

В Серпухове провели обследование водоемов в преддверии начала летнего сезона. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям была организована проверка водных объектов города.

Аварийно-спасательная служба «Юпитер» совместно с Федерацией подводного спорта Московской области исследуют дно наиболее популярных мест неофициального купания: пруд возле МСЧ №8, Ногинский пруд, Протвинский карьер и прибрежную зону Оки в Пущино. Летом здесь будут организованы дежурства спасателей для предотвращения несчастных случаев. Несмотря на то, что купание в этих местах запрещено санитарными нормами, задача спасателей — заранее выявить возможные опасности.

Водолазы осматривают дно в местах несанкционированного входа в воду, проверяя наличие битого стекла, арматуры и других предметов, которые могут представлять угрозу для здоровья.

Так, из Ногинского пруда дайверы извлекли несколько продуктовых тележек — это лишь малая часть найденного в серпуховских водоемах. По словам спасателей, среди самых неожиданных находок были велосипеды, скамейки и даже автомобиль «Запорожец».