Мониторинг территории на соответствие требованиям доступной среды прошел в Истре

В муниципальном округе Истра создают все условия для маломобильных граждан. Доступность учитывают еще на стадии проектирования и подготовки к благоустройству.

В округе проводится регулярный мониторинг территорий — в том числе с участием общественников — с целью выявления мест, где требуется улучшить пешеходные маршруты, установить пандусы, понизить бордюры или расширить проезды.

Так, например, при ремонте дворовых проездов, тротуаров или установке детских площадок сразу закладываются пониженные бордюры и широкие проходы. Один из недавних примеров — комплексное благоустройство дворов у домов № 13, 14, 15 и 17 на проспекте Генерала Белобородова в микрорайоне «Восточный».

На улицах, где есть лестничные марши, дополнительно устанавливаются пандусы и перила. Так, у дома № 7 по улице Ленина в Истре был оборудован полноценный маршрут с учетом потребностей маломобильных граждан.

Парковые зоны тоже становятся более удобными: здесь укладывают тактильную плитку, устанавливают нескользящее покрытие и скамейки с подлокотниками на разной высоте, обеспечивают доступ к туалетам, а также организуют парковки рядом с входами.

Помимо благоустройства общественных пространств, элементы доступной среды появляются и у социальных объектов, МКД, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. В этом году кнопки вызова персонала появились у нескольких подразделений Истринской клинической больницы. По обращениям жителей оборудованы новые парковочные места в населенных пунктах Черная, Рождествено, Павловское, поселке Гидроузла им. Куйбышева и других.