Замглавы Чехова Павел Сибарсов проверил состояние улицы Мира

В Чехове продолжается мониторинг состояния дворов и общественных территорий. Заместитель главы городского округа Павел Сибарсов провел обход в районе улицы Мира, чтобы проверить качество уборки контейнерной площадки.
В ходе проверки не было выявлено нарушений в содержании контейнерной площадки. Несмотря на обращения местных жителей, специалисты подтвердили, что площадка обслуживается в соответствии с нормативами. Однако информация о необходимости следить за сроками и качеством уборки была передана в профильные службы для дальнейшего контроля. Обходы являются неотъемлемой частью работы профильных специалистов. Они позволяют определить качество содержания дворов и общественных пространств г. о. Чехов и указать коммунальным предприятиям на недочеты в их работе. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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