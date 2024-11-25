Замглавы Чехова Павел Сибарсов проверил состояние улицы Мира

В ходе проверки не было выявлено нарушений в содержании контейнерной площадки. Несмотря на обращения местных жителей, специалисты подтвердили, что площадка обслуживается в соответствии с нормативами. Однако информация о необходимости следить за сроками и качеством уборки была передана в профильные службы для дальнейшего контроля.

Обходы являются неотъемлемой частью работы профильных специалистов. Они позволяют определить качество содержания дворов и общественных пространств г. о. Чехов и указать коммунальным предприятиям на недочеты в их работе.

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