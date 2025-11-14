Мониторинг работы автобусного маршрута № 27 провели в Серпухове

Глава муниципалитета Алексей Шимко вместе с депутатами Николаем Пушкиным и Вячеславом Ореховым провели мониторинг работы автобусного маршрута № 27, соединяющего Серпухов и Протвино. Контрольный выезд продолжил работу, начатую администрацией в апреле.

Ранее жители неоднократно обращались с жалобами на несоблюдение расписания движения и использование автобусов малой вместимости.

Сейчас на маршруте работают 11 автобусов средней и большой вместимости, что полностью соответствует условиям заключенного контракта. Ключевой проблемой, приводящей к периодическим отменам рейсов, остается нехватка водителей. Для решения этого вопроса в августе были трудоустроены четыре новых водителя. Соблюдение расписания движения остается на постоянном контроле.