Мониторинг работы автобусного маршрута № 27 провели в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Глава муниципалитета Алексей Шимко вместе с депутатами Николаем Пушкиным и Вячеславом Ореховым провели мониторинг работы автобусного маршрута № 27, соединяющего Серпухов и Протвино. Контрольный выезд продолжил работу, начатую администрацией в апреле.

Ранее жители неоднократно обращались с жалобами на несоблюдение расписания движения и использование автобусов малой вместимости.

Сейчас на маршруте работают 11 автобусов средней и большой вместимости, что полностью соответствует условиям заключенного контракта. Ключевой проблемой, приводящей к периодическим отменам рейсов, остается нехватка водителей. Для решения этого вопроса в августе были трудоустроены четыре новых водителя. Соблюдение расписания движения остается на постоянном контроле.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

По результатам проведенной проверки, движение транспорта осуществлялось в строгом соответствии с графиком.

При выявлении нарушений в дальнейшем к перевозчикам будут применяться штрафные санкции.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте