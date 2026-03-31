Мониторинг паводковой обстановки проведут в Воскресенске

С наступлением тепла и активным снеготаянием в городском округе Воскресенск возможны подтопления низменных территорий, садоводческих товариществ, расположенных в поймах рек и вблизи водоемов. Для получения оперативной информации ежедневное патрулирование проводит муниципальный спасательный отряд.

Особое внимание уделяется территории вдоль реки Москва около поселка Виноградово и деревни Золотово, где в пойме реки расположены несколько садовых товариществ и автодорога, соединяющая деревни Маришкино и Исаково. При уровне 106,8–107,5 мБс эта дорога затапливается.

Уровень воды в реке Москва по состоянию на 06:35 31 марта 2026 года составляет 105,67 мБс. В случае затопления дорог будет организовано ограничение движения. Силами ОГИБДД выставят информационные аншлаги о запрете движения, боновые заграждения, организуют круглосуточное дежурство, изменят маршруты рейсовых автобусов.

Администрация рекомендует жителям заблаговременно принять меры безопасности: перенести имущество на верхние этажи, убрать строительные материалы и мусор с участков, подготовить набор необходимого на случай эвакуации, заранее продумать, куда переместить домашних животных, а также предусмотреть водооткачивающие средства — бытовые электронасосы, ведра, лопаты.