Работу школьного автобуса до гимназии № 2 проверили в поселке Васькино

Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев проверил работу школьных маршрутов в поселке Васькино. В гимназии № 2 обучаются дети из деревень Бершово и Курниково, а также из садовых товариществ «Сосновый аромат» и «Соколиная гора».

Работу школьных маршрутов проверили по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. В этом году ввели дополнительный автобус, и теперь еще 20 школьников будут комфортно добираться до учебы.

Администрация Чехова направила в Министерство образования Московской области запрос на приобретение дополнительного школьного автобуса в 2025–2026 годах, так как в гимназии № 2 увеличилось количество учеников.

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