Мониторинг лихорадки Западного Нила у животных провели в Подмосковье

Представители Территориального ветеринарного управления № 2 Московской области приняли участие в серологическом мониторинге лихорадки Западного Нила среди животных. Мероприятие организовали по запросу регионального Роспотребнадзора. Ветеринары Талдомской станции отобрали пробы крови у лошадей для лабораторного анализа на наличие вируса. По итогам исследований случаев заболевания не выявили.

Опасное вирусное заболевание переносится комарами и другими кровососущими насекомыми и может угрожать как животным, так и человеку. Наибольшая активность вируса приходится на период с июня по октябрь, а одним из серьезных последствий заражения может быть менингоэнцефалит — воспаление головного мозга и его оболочек.

Ветеринарная служба Московской области напоминает владельцам животных о признаках, требующих немедленного обращения к специалисту: нарушение координации, общая слабость, угнетенное состояние, подергивания и сокращения мышц, а также признаки поражения черепно-мозговых нервов. При обнаружении подобных симптомов необходимо обращаться в ближайшее подразделение ветслужбы или звонить в единый кол-центр по номерам: 8 (495) 668-01-25 или 8 (800) 550-65-22.