Мониторинг готовности жилого фонда к зиме провели в Богородском округе

Представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Богородском городском округе активно участвуют в проверке готовности управляющих компаний к зимнему отопительному сезону. Для этого они регулярно проводят мониторинг объектов ЖКХ.

В этот раз в центре внимания оказались дома под управлением обслуживающих организаций: «Турион» в мкрорайоне Рыбхоз, «Богородск-Комфорт» в деревнях Боровково, Караваево и Боровая, «Евростандарт», «Наш двор» и «Эксжил» в. Ногинске, «Новое Бисерово» в мкр. Новое Бисерово-2.

«Часть управляющих организаций показали хорошие результаты, но по некоторым были выявлены недостатки, которые еще есть время исправить. Все отчетные материалы по проверкам, в том числе и фотофиксации, сданы в управление ЖКХ Администрации округа. Надеемся, будут приняты оперативные решения», — сообщила руководитель Богородского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Наталия Барзенко.

Каждое выявленное нарушение должно быть устранено в ближайшее время. Подобный мониторинг будет проводится по плану до начала отопительного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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