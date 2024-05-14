МОНИИАГ провел день открытых дверей для студентов медколледжа | 360°

14 мая 2024, 17:49
МОНИИАГ провел день открытых дверей для студентов медколледжа
День открытых дверей прошел в МОНИИАГ имени академика Краснопольского. Главный врач медицинского учреждения Артур Шахназарян рассказал студентам Московского областного медицинского колледжа № 1 об истории института и его основных направлениях работы.
«Областной институт акушерства и гинекологии — учреждение с богатой историей, в котором накоплен колоссальный опыт по ведению самых сложных пациентов», — рассказал Шахназарян.
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Он добавил, что привлечение на работу молодых специалистов — важная часть работы института.
«Она решает задачу не только обеспечения кадрами, но и передачи знаний и умений опытных профессионалов, которые работают в стенах МОНИИАГ», — заключил Шахназарян.
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