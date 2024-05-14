МОНИИАГ провел день открытых дверей для студентов медколледжа | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:49 МОНИИАГ провел день открытых дверей для студентов медколледжа ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского

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День открытых дверей прошел в МОНИИАГ имени академика Краснопольского. Главный врач медицинского учреждения Артур Шахназарян рассказал студентам Московского областного медицинского колледжа № 1 об истории института и его основных направлениях работы.

«Областной институт акушерства и гинекологии — учреждение с богатой историей, в котором накоплен колоссальный опыт по ведению самых сложных пациентов», — рассказал Шахназарян.

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Он добавил, что привлечение на работу молодых специалистов — важная часть работы института.

«Она решает задачу не только обеспечения кадрами, но и передачи знаний и умений опытных профессионалов, которые работают в стенах МОНИИАГ», — заключил Шахназарян.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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