МОНИИАГ проведет лекции для будущих родителей 29 марта

Специалисты Московский областной НИИ акушерства и гинекологии проведут встречу с будущими родителями 29 марта. Они ответят на вопросы пар.

Встречу проведут для пар, которые ожидают рождения ребенка. Врачи НИИ ответят на волнующие их вопросы и проведут тематические лекции.

«В последнюю субботу марта в центре столицы наших гостей традиционно ждут увлекательные лекции, ответы на вопросы и возможность познакомиться с теми, кто помогает появиться на свет самым важным членам наших „ячеек общества“, без которых сложно представить любую семью полной», — сказала научный сотрудник учреждения Мария Игнатьева.

Встреча пройдет в МОНИИВГ на улице Покровке в Москве в 12:00 29 марта.

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