МОНИИАГ поделился опытом на конгрессе по вопросам репродуктивного здоровья

Международный конгресс Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины прошел 8 и 9 ноября в Алматы. В мероприятии приняли участие сотрудники МОНИИАГ, которые поделились с коллегами уникальным опытом в акушерстве и гинекологии.

По словам директора МОНИИАГ Романа Шмакова, на сегодняшний день опыт подмосковных врачей в деле сохранения женского здоровья можно считать уникальным.

«Сотрудниками Московского областного НИИ акушерства и гинекологии был представлен опыт использования передовых технологий в акушерстве, которые активно внедряются в практику российских врачей последние годы, а также использования возможностей роботической хирургии в лечении доброкачественных заболеваний у женщин», — рассказал Шмаков.

Кроме того, в рамках конгресса руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов провел для участников лекцию и онлайн-трансляцию хирургического лечения пациентки.

В работе конгресса приняли участие ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии Казахстана, Грузии, Великобритании, России, Белоруссии и других стран.