Монахиня Спасо-Бородинского монастыря в Можайске отметила 102-й день рождения

Марфа Марченкова проживает в уютной светлой комнате под присмотром и заботой монахинь Спасо-Бородинского женского монастыря. С 102-летием именинницу поздравила заместитель главы муниципального округа Мария Азаренкова.

Жизнь Марфы Ивановны была непростой. В годы Великой Отечественной войны девушка помогала бойцам копать противотанковые траншеи и всячески поддерживала тех, кто оставался без крова. В мирное время она много лет работала на колхозных полях. Сейчас женщину опекают в монашеской обители

«Человек, доживший до столь уважаемого возраста, является символом стойкости духовных ценностей и веры», — сказала о Марфе Ивановне Мария Азаренкова.

Спасо-Бородинский женский монастырь расположен на Бородинском поле вблизи деревни Семеновское. Обитель относится к Одинцовской епархии Русской православной церкви. Монастырь был основан как памятник героям Отечественной войны 1812 года. В настоящее время он делит территорию с музеем-заповедником. Вместе они хранят память о героях обеих Отечественных войн и традиции, заведенные основательницей монастыря игуменьей Марией.