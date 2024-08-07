Молоко и воду будут проверять в системе «Честный знак» в Подмосковье с 1 сентября

Разрешительный режим онлайн-проверки молочной продукции и бутилированной воды в системе «Честный знак» заработает в Подмосковье 1 сентября. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

С осени розничные магазины будут обязаны маркировать указанную продукцию через систему «Честный знак». Это требование не распространяется на крупные торговые сети, которые уже используют данный режим с мая.

Уже сейчас предприятиям следует получить доступ к ключу в личном кабинете системы маркировки и обновить кассовое ПО с функцией проверки. Помимо этого, необходимо настроить бизнес-процессы для товаров, продажа которых ограничена, и обучить кассиров следовать запрету на продажу на кассе.

В ведомстве отметили, что своевременная подготовка позволит заранее подготовиться к выполнению новых обязательных требований. За консультациями можно обратиться в службу поддержки по телефону: 8 (800) 222-15-23 или по электронной почте support@crpt.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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