Молодым семьям Подмосковья напомнили об условиях выплат за рождение 3-го ребенка

В этом году по решению губернатора в Подмосковье появилась новая выплата при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье. Ее размер составляет 300 тысяч рублей. В Минсоцразвития региона напомнили критерии для предоставления денежной суммы.

«Мы упростили условия получения выплаты, чтобы больше семей могли получить эту поддержку. Ранее регистрация в регионе требовалась обоим супругам. Сейчас для получения выплаты достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей. Выплату получили уже 1500 семей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для оформления льготы родителям должно быть не более 35 лет.

В ведомстве уточнили, что выплата полагается на детей, зарегистрированных в Подмосковье. Они могут быть рождены в другом месте, но оформлены в ЗАГСе Московской области.

Подать заявление для предоставления суммы нужно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка на региональном портале госуслуг Подмосковья.