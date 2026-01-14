Молодым семьям Подмосковья напомнили о выплатах при рождении третьего ребенка

В 2025 году выплату при рождении третьего или последующего ребенка получили свыше 2,8 тысячи молодых семей. Мера поддержки продолжит действовать и в 2026 году, напомнили в Мособлдуме.

Размер единовременной выплаты составляет 300 тысяч рублей семьям до 35 лет.

«Поддержка семьи, материнства и детства является безусловным приоритетом, заданным президентом России. Поэтому нам важно выстроить целостную, продуманную систему, в которой каждая семья, принимающая ответственное решение родить еще одного ребенка, чувствовала бы надежную поддержку», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить поддержку могут семьи в зарегистрированном браке и одинокие родители в возрасте до 35 лет. При этом обязательное условие — место жительства в Подмосковье.

«Важно, чтобы самые счастливые решения в жизни семьи были подкреплены реальными мерами поддержки», — добавил Брынцалов.

Подать заявку на выплату можно на региональном портале госуслуг.