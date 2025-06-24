Молодым семьям Подмосковья напомнили о выплатах на улучшение жилья

Льготная программа улучшения жилищных условий для молодых семей работает в Подмосковье. В прошлом году она набрала 271 участника. В Минжилполитики региона рассказали, как подать документы в рамках меры поддержки.

Программа направлена на помощь молодым семьям, в которых возраст супругов или одного из родителей не превышает 35 лет. Для участия хотя бы один из них должен иметь российское гражданство. На помощь также могут претендовать неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя и как минимум одного ребенка. Среди других условий участия в программе: семья должна быть признана нуждающейся в квартире или доме, а также проживать в Подмосковье.

Размер выплаты составляет не менее 30% расчетной стоимости жилья для бездетных и не менее 35% для семей с детьми. Средства можно использовать для покупки помещения, строительства, первый взнос или погашение суммы долга по ипотеке.

Для подачи заявления необходимо предоставить копии документов, удостоверяющих личность каждого в семье, выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета, свидетельство о заключении брака, согласие совершеннолетних родственников, решение о признании семьи нуждающейся.