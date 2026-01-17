Молодым семьям Дмитровского округа вручили свидетельства на улучшение жилья

Три многодетные семьи получили субсидии по программе «Жилище». Всего в округе такую поддержку оказали уже 165 семьям.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов 14 января вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты семьям Ворониных, Цароевых и Фурсовых. Субсидия предоставляется в рамках губернаторской программы Московской области «Жилище», которая стартовала в округе в 2010 году.

Шувалов поздравил семьи, отметив, что это пример серьезной государственной поддержки по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Семья Фурсовых, воспитывающая троих детей в тесной квартире в поселке Горшково, поблагодарила за помощь и пригласила главу на новоселье в уже присмотренное ими новое жилье.

Для участия в программе необходимо, чтобы возраст супругов или родителя не превышал 35 лет, а семья была официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Также требуется подтвердить, что доходы позволяют оплатить оставшуюся часть стоимости жилья или выплачивать ипотеку.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (496) 222-31-02 или на портале «Госуслуги».