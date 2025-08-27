Молодым педагогам будут помогать с жильем в Подольске

В Подольске в новом учебном году в школы выйдут на работу 70 молодых педагогов. Среди них 43 — бывшие выпускники учреждений округа. Всем им предоставят различные меры поддержки.

Всего привлекли 80 человек, в том числе по программе «Земский учитель». Они получают такие меры поддержки, как помощь с арендой жилья, дополнительные выплаты. У всех есть возможность профессионального роста.

Летом в зданиях провели плановый текущий ремонт, а пять образовательных корпусов получили капитальное обновление. Также свои двери 1 сентября откроют новая школа на 1100 мест в Климовске, пристройка к школе № 29 и детский сад в ЖК «Каскад Парк». Учебники и оборудование уже на местах, классы ждут своих учеников.

Школы округа подключаются к «Математическим классам Подмосковья». Кроме того, все 10-е классы получат статус предпрофессиональных, старшеклассники смогут учиться на медицинском, инженерном, IT, предпринимательском, кадетском и других направлениях. Педагоги станут участниками проекта «ИИ в школах Подмосковья», благодаря которому цифровой помощник будет помогать учителям анализировать уроки и делать занятия еще эффективнее.

Еще в 22 школах начнутся занятия по проекту «Самбо в школу». Для лидеров Подольской школьной лиги уже приобрели новое спортивное оборудование.