Молодых жителей Московской области пригласили на чемпионат по IT

Мингосуправления Московской области объявило о начале чемпионата «Кубок пользователей 2026». Приглашаются жители региона в возрасте от 14 до 35 лет.

Участники смогут повысить свою цифровую грамотность и познакомиться с отечественными ИТ-решениями. В рамках чемпионата они освоят современные инструменты: анализ больших данных без программирования, генерацию изображений и работу с текстами в нейросетях, создание проектов в виртуальной реальности, работу с цифровой графикой и визуализацию идей на онлайн‑доске.

Чемпионат пройдет в два этапа. На первом этапе участников ждет онлайн-обучение: вебинары, лекции и полезные материалы по использованию отечественного программного обеспечения. После обучения участники протестируют свои знания.

На очном финале необходимо будет объединиться в команды и решить кейсы по использованию отечественных ИТ-решений на предприятии. Победителей в командном и индивидуальном зачетах по каждой номинации наградят в финале.

Регистрация и обучение продлятся до 28 февраля. Подробную информацию и заявку на участие можно найти по ссылке: https://usercup.ru/.