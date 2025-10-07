Молодых управленцев из Подмосковья пригласили на конкурс «Лидеры села»

Конкурс предназначен для людей от 18 до 35 лет, которые проживают в сельской местности. Круг профессиональных сфер участников не ограничен: это могут быть представители управления и общественно-политической деятельности, образования, здравоохранения, туризма, культуры, спорта, сельского хозяйства и других секторов, а также блогеры, лидеры мнений.

Для подачи заявки не обязательно иметь управленческий опыт, это дает возможность молодым специалистам проявить себя и получить поддержку для реализации инициатив.

Отбор включает два дистанционных тура и финальный очный. На первом участникам предстоит пройти тест на проверку общего уровня знаний, аналитических способностей и умения креативить. Второй предполагает тест мотивации и потенциала в общественно-политической деятельности. В финале конкурсантам предстоит решать реальные кейсы из сферы управления и представлять свои проекты перед экспертным жюри.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.