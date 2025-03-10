Молодых театральных критиков из Подмосковья пригласили на образовательный проект

Образовательный проект «Мелиховская школа молодых театральных критиков» пройдет в музее-заповеднике «Мелихово» в Подмосковье. Для молодых творцов проведут мастер-классы, встречи с экспертами и многое другое.

Принять участие в проекте могут начинающие театральные критики, студенты, молодые журналисты и блогеры. Они смогут «отточить перо» с наставниками — ведущими российскими критиками, а также посмотреть и осмыслить спектакли театрального события.

В Министерстве культуры и туризма Московской области напоминают, что отборочный этап проекта пройдет с 24 марта по 22 апреля, а оставить заявку можно до 16 марта. Основной очный этап состоится с 23 мая по 1 июня в рамках международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».

Прошедшим отбор предстоит десять фестивальных дней в усадьбе. За это время участникам покажут 20 премьерных спектаклей лучших российских и зарубежных театров.