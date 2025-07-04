Молодых специалистов из Подмосковья пригласили на форум «АгроПродвижение»

Молодых специалистов в секторе сельского хозяйства из Подмосковья пригласили на форум «АгроПродвижение». Он пройдет с 19 по 25 сентября в Тульской области.

На форум пригласили молодых специалистов с сельских территорий, а также профессионалов с проектами развития сел и студентов аграрных направлений.

В ходе мероприятия пройдет образовательная, культурная и спортивная программа. Кроме того, для участников проведут показ сельхозтехники и дегустацию фермерской продукции.

«Подобные инициативы позволят молодым кадрам на практике ознакомиться с работой агропромышленных предприятий и опытом действующих фермерских хозяйств, ученых и экспертного сообщества», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Зарегистрироваться на форум можно до 19 июля по ссылке.