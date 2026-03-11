Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили на конкурс «Создай Наше»

Фото: Обучение на виртуальном симуляторе: заместители глав по вопросам ЖКХ повысили квалификацию в сфере управления / Медиасток.рф

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проведет федеральный конкурс по молодежному предпринимательству «Создай Наше». Победители получат по одному миллиону рублей на реализацию своих проектов.

Конкурс направлен на содействие молодым предпринимателям в развитии своего дела. Он позволит им эффективно запустить свой проект с финансовой поддержкой.

Принять участие в конкурсе могут жители от 14 до 35 лет. Желающим предложили два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». После подачи заявки кандидату пройдут обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают свой проект.

Прием заявок завершится 10 марта. В этом году количество победителей увеличили с 30 до 100 человек. Лауреатов объявят в мае на форуме «Создай Наше» в Москве.