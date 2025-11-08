Молодых общественников наградили за активную гражданскую позицию в Коломне

Торжественная встреча активистов и представителей власти прошла в кинотеатре «Горизонт» седьмого ноября. На мероприятии в честь 20-летия «Молодой Гвардии Единой России» заслуженные награды получили юные коломенцы, которые по праву считаются золотым фондом молодежи округа.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Государственной Думы России Никита Чаплин поблагодарили ребят за активную гражданскую позицию.

«Для нас это возможность не просто вручить награды, но и донести важную мысль: мы вам безмерно признательны — и от имени молодежи, с которой вы работаете, и от старшего поколения», — подчеркнул Никита Чаплин.

«В такое трудное время нельзя стоять в стороне», — уверены активисты. Именно эти слова ребят и стали девизом всей встречи. Принцип — быть в эпицентре событий, помогать и менять жизнь к лучшему — уже 20 лет является визитной карточкой организации.

«Некоторые из вас даже младше, чем „Молодая Гвардия“. Это говорит о настоящей преемственности поколений! Все, что делается при вашей поддержке, при вашем непосредственном участии мы видим каждый день», — обратил внимание на символичный факт Александр Гречищев.

В завершение встречи самым активным участникам вручили благодарственные письма. Коломна по праву может гордиться своей молодежью — инициативной, целеустремленной и неравнодушной.