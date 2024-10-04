Молодых медиков из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Молодых медиков из Подмосковья пригласили на всероссийскую молодежную программу «Стратегический резерв». Она направлена на популяризацию профсоюзного движения.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, программа также направлена на вовлечение и поддержку активной молодежи. В нее войдут несколько направлений, в том числе номинации «Лучший молодежный совет общероссийского, межрегионального профсоюза», «Лучшая профсоюзная инициатива», «Активист года» и другие.

«Здесь вы можете рассказать о своих инициативах или предложить новую, также можете направить свою кандидатуру для участия в номинации „Активист года“ и поразить всех своей активностью и нестандартным подходом к решению насущных задач», — рассказал заведующий отделом по информационной работе Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Виталий Еременко.

Узнать больше о программе можно по ссылке. Заявки на участие будут принимать до 1 ноября.

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