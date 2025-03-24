Молодых кадастровиков и геодезистов из Подмосковья пригласили на практику в БТИ

Бюро технической инвентаризации Подмосковья поучаствовало в дне открытых дверей Государственного университета по землеустройству. Специалисты центра провели консультации и рассказали о перспективах работы. Мероприятие собрало более 550 студентов и молодых специалистов.

Свыше 100 участников заинтересовались вопросом трудоустройства в БТИ. В топе среди профессий оказались кадастровый инженер, геодезист и инженер по технической инвентаризации

В конце праздника первый заместитель генерального директора БТИ Московской области Татьяна Люлина, в рамках полномочий и. о. генерального директора Нелли Алексеевой, приняла в подарок книгу с пожеланиями и подписью автора от академика Российской академии наук, завкафедрой кадастра недвижимости и землепользования Государственного университета по землеустройству Николая Комова.

Служба благодарила университет и сотрудников за организацию встречи.

«Мы уверены, что молодые специалисты найдут в нашем учреждении возможности для профессионального роста и реализации своего потенциала, а наше партнерство позволит создавать новые перспективы для развития отрасли и подготовки высококвалифицированных кадров», — подчеркнула и. о. генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеева.