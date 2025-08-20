Молодых блогеров и журналистов пригласили в агротур по Подмосковью

В рамках Всероссийской молодежной премии «ШУМ» для блогеров и журналистов пройдет тур по агропромышленным предприятиям Подмосковья. Участники смогут увидеть, как на современных агрокомплексах производят мясо и молочную продукцию, а также познакомиться с новыми технологиями, которые активно внедряются в сельском хозяйстве региона.

Организаторы отмечают, что выбор Московской области неслучайный: именно здесь работают одни из самых технологичных агропредприятий страны, применяющих передовые решения. Об этих новинках участники и расскажут в своих материалах.

Блог-тур уже стал традицией премии. В прошлые годы ребята посещали Белоярскую АЭС, Байконур, встречались с молодежью в ЛНР и ДНР, а также побывали в музее «АТОМ» и офисах крупных компаний VK и Yappy. В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что такие инициативы помогают популяризировать агробизнес и медиа, поддерживают молодых специалистов и формируют позитивный имидж региона и страны.

Подать заявку на участие в премии можно до 24 августа на сайте премияшум.рф, выбрав одну или несколько из 12 номинаций.