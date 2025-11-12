Молодых аграриев Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Молодых представителей сельского хозяйства Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс «Я в агро». Конкурс организует Россельхозбанк при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Российского Союза Молодежи. Подать заявку можно до 1 декабря 2025 года через цифровую платформу .

Конкурс пройдет по четырем направлениям: «Выбирай будущее» для учащихся агроклассов и студентов, «Создавай свое» для молодых агропредпринимателей, «Вдохновляй других» для агроблогеров и «Меняй к лучшему» для работников АПК в возрасте от 18 до 35 лет. Участников ждет заочный этап с практическими заданиями, полуфиналы, а также финал, который состоится на форуме «Агропродвижение» в июле 2026 года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что такие конкурсы помогают привлечь молодых специалистов в агропромышленный комплекс, развивать их профессиональные навыки и укреплять кадровый потенциал отрасли. Победители смогут получить инвестиционную поддержку, стажировки на предприятиях АПК и продвижение своих проектов в медиа.