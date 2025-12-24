Молодых аграриев Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Срок приема заявок на всероссийский конкурс для молодежи «Я в агро» продлили до 12 января 2026 года. Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, принять участие могут школьники, студенты, блогеры и работники сферы АПК.

Четыре направления конкурса охватывают разные категории участников и их интересы. Так, «Выбирай будущее» подойдет учащимся агроклассов и студентов. «Создавай свое» ориентировано на молодых предпринимателей, которые уже начали реализовывать свои проекты. «Вдохновляй других» подойдет блогерам, а «Меняй к лучшему» — работникам АПК до 35 лет.

Участники конкурса пройдут заочный этап, где им предложат решить практические задания. После этого состоится очный полуфинал. Заключительная часть испытания пройдет в рамках форума «Агропродвижение» в июле 2026 года.

Победители конкурса получат уникальные возможности для профессионального роста, в том числе инвестиционную поддержку проектов, стажировки и медиапродвижение.

Подать заявку можно по ссылке.