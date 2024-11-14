Молодые управленцы из Подмосковья прошли в финал конкурса «Лидеры села»

Четыре участника из Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как пояснили в ведомстве, Максим Коротков, Антон Лукьянов, Сергей Полунин и Сергей Ичетовкин вошли в список 150 лучших конкурсантов, продемонстрировав высокий уровень знаний и способностей.

Участникам предстояло пройти два этапа испытаний — интеллектуальный тест и продемонстрировать лидерские качества.

В финале, который состоится в декабре, конкурсанты покажут свои управленческие навыки, аналитические способности, а также умение работать в команде.

«Конкурс „Лидеры села“ играет важную роль в рамках программы „Кадры для села“ и направлены на выявление и поддержку талантливой молодежи, способной стать лидерами в сельской местности», — отметили в Министерстве.