Молодые судебные приставы Подмосковья принесли присягу в преддверии Дня Победы

В преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне судебные приставы Подмосковья приняли торжественную присягу у стен главного храма Вооруженных сил России. Церемония по традиции состоялась на территории музейно-храмового комплекса Министерства обороны.

Новые сотрудники поклялись добросовестно служить народу страны, соблюдать законы и защищать интересы государства.

Присягу у новобранцев принимал главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев. Он пожелал молодым сотрудникам достойно нести службу, с уважением относиться к офицерскому званию и всегда оставаться верными принципам закона и справедливости.

С напутственными словами к участникам церемонии также обратились главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Андрей Белогуров, представители Министерства юстиции, правительства региона, центрального аппарата ФССП России, члены общественного совета и представители духовенства.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к мемориальной композиции «Матерям победителей». В памятной акции приняли участие новобранцы, ветераны службы, руководство областного управления и приглашенные гости.