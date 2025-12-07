Молодые специалисты из Серпухова поучаствовали в областном научном форуме

Делегация из Серпухова приняла участие в форуме «Наукоград: ступени успеха». Мероприятие создано для обмена передовым опытом и разработками скоординированных решений между школами, колледжами, вузами и ведущими предприятиями.

Для Серпухова участие в научном форуме имеет важное значение, так как в 2024 году ему присвоили статус наукограда. Благодаря этому объединили потенциал Протвина и Пущина, что поможет в развитии отечественной науки. На данный момент в агломерации работают более 50 промышленных организаций.

В состав делегации вошли руководители образовательных учреждений, представители научных предприятий и члены научно-технического совета, в том числе Дмитрий Емельянов, инженер-конструктор оптико-электронных приборов АО «Ратеп», Олеся Тимофеичева, врач-терапевт Серпуховской больницы. Участники представили на форуме свои достижения. Особый интерес вызвал опыт интеграции системы образования, науки и производства. Презентация ученых из Серпухова получила высокую оценку и стала одной из самых проработанных.

На форуме сосредоточили внимание на ключевой задаче — совершенствовать взаимодействие между школами, вузами и предприятиями. Система помогает удерживать талантливых специалистов в округе, предоставляет перспективы и долгосрочные возможности для молодых специалистов.