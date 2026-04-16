Молодые сосны на месте пустыря. Как преобразились леса Электрогорска спустя 13 лет после экоакции?

Лесные пожары 2010 года нанесли серьезный урон Подмосковью. Однако последующие годы показали: Московская область смогла не только восстановить зеленые насаждения, но и превратить эту работу в добрую традицию, объединяющую поколения.

Началось все в Электрогорске. В 2013 году тут стартовала акции губернатора Андрея Воробьева «Наш лес. Посади свое дерево». Жители округа приехали на выгоревшее, выжженное поле. Его заранее перепахали и подготовили к посадкам. Участники акции вспоминают те дни, как большой общий праздник

Инна Глущенко, тогда молодой сотрудник администрации, приехала с коллегами на горельник. Посадили тогда сразу более 120 тысяч саженцев. По экспериментальной технологии — с открытой корневой системой. Первые посадки после пожаров стали началом большой работы по возрождению подмосковных лесов.

У этих сосен — непростая судьба. За их сохранность лесникам пришлось серьезно побороться. Сегодня все волнения позади. Деревья прижились и давно переросли тех, кто их сажал 13 лет назад. Теперь, чтобы увидеть их макушку, надо запрокидывать голову.

«После пожаров 2010 году на ослабленный лес была еще одна напасть — короед. В Электрогорском лесничестве справились и с этим. Его надо вырубать и сжигать. На этом месте мы посадили деревья», — рассказал старший участковый лесничий Ногинского филиала Электрогорского лесничества Василий Никитин.

С каждым годом масштаб акции рос, а число участников увеличивалось. Сегодня на месте пустырей и пожарищ растут молодые деревья, а Электрогорск стал примером того, как системная работа по лесовосстановлению может изменить облик города.