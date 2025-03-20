Молодые родители из Истры узнали пол будущего ребенка в лесопарке «Шишкин лес»

До мероприятия никто из близких не знал, кто родится: мальчик или девочка. С помощью дымовых шашек молодые родители огласили пол малыша: розовый цвет показал, что это будет девочка. Собравшиеся на мероприятие тепло поздравили будущих маму и папу.

Отметим, что в муниципальном округе Истра продолжает расти рождаемость, все больше семей становятся многодетными. В Подмосковье с 1 января 2025 по инициативе губернатора Андрея Воробьева появилась новая мера поддержки: теперь при рождении третьего и последующих детей семьи будут получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Также в Московской области родителям новорожденных предоставляют денежную компенсацию или большой подарочный набор, в котором есть все необходимое на первое время для мамы и малыша. Если в семье двойня или тройня — подарки выдадут на каждого ребенка.