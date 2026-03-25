Предприниматели Подмосковья поборются за гранты на конкурсе «Создай НАШЕ»

На федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» подано рекордное количество заявок — 11 тысяч. Участниками стали молодые люди от 14 до 35 лет.

Больше всего заявок поступило от молодых предпринимателей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан, Нижегородской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, Красноярской и Самарской областей.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что растет не только число участников, но и уровень поданных заявок. «Конкурс „Создай НАШЕ“ превратился в полноценную экосистему, где талант находит наставника, а идея — инвестора», — сказала она.

Имена победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве. Грантовый фонд в этом году увеличен более чем в три раза и составляет 100 млн рублей. 100 лучших бизнес-идей получат по миллиону рублей.

Каждый из 11 тысяч участников сможет бесплатно пройти обучение по основам предпринимательской деятельности на Цифровой платформе МСП.РФ. А 100 победителей получат возможность пройти акселерационную программу от Корпорации МСП.