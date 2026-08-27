Молодые педагоги пополнили штат школ в Павлово-Посадском округе

В преддверии нового учебного года в образовательные учреждения Павлово-Посадского округа пришли 15 молодых специалистов. Пять из них — целевики, которые уже знают школы и традиции округа.

Молодые педагоги распределились по ключевым образовательным площадкам: в гимназию придут семь педагогов, в лицей № 1 — три специалиста, в лицей № 2 — два, в школу № 10 — один, в Рахмановскую школу — один, в Дом детского творчества — один.

«Это не просто кадровое пополнение — это обновление, свежий взгляд и мощная энергия, которые так важны для нашей системы образования. Я испытываю искреннюю гордость, глядя на этих ребят. Совсем недавно они сами сидели за партами, а теперь им предстоит стать наставниками для нового поколения. Они выбрали непростой, но благородный путь — путь учителя. И мы рады приветствовать их в наших школах», — отметил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.

Выпускники получили образование в ведущих вузах: Государственном гуманитарно-технологическом университете, Государственном университете Просвещения и Московском психолого-социальном университете.

В школах появятся учителя математики, русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранных языков, начальных классов, а также социальный педагог, логопед и воспитатель.

«Мы закрываем самые важные педагогические ниши! И отдельно хочу подчеркнуть: пять из 15 молодых специалистов — это целевики. Это значит, что они уже знают наши школы, наши традиции и пришли сюда по зову сердца, по направлению от нашего округа. Мы ценим каждого из них и заботимся о том, чтобы молодые кадры чувствовали уверенность в завтрашнем дне», — сказал Сергей Балашов.

Молодые специалисты получат финансовую поддержку: единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей, ежемесячную доплату в 1000 рублей в течение трех лет, а также ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей молодым специалистам и 3 тысячи рублей молодым работникам.

«Дорогие молодые коллеги! От лица всех жителей округа говорю вам: мы на вас рассчитываем. Вы — фундамент, на котором строится процветание нашей малой родины и всей России. В ваших руках — умы и души наших детей. Желаю вам мудрости, терпения, ярких открытий и благодарных учеников. Пусть ваша любовь к предмету и к детям зажжет в их сердцах огонь знаний. В добрый путь!», — подытожил Сергей Балашов.