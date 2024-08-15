Молодежь из Солнечногорска побывала на экскурсии в Мособлдуме

Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Члены молодежного парламента Солнечногорска стали участниками профориентационного проекта «ГосСтарт.Диалог — Политика». Ребята посетили с экскурсией Московскую областную думу.

Молодые парламентарии встретились и пообщались с региональным депутатом Львом Закировым и депутатом из Богородского городского округа Екатериной Щербаковой. Из первых уст они услышали истории карьерного развития и роста, подробно познакомились с деятельностью палаты молодых законодателей, а также получили информацию об институтах для развития общественной деятельности.

«Такие встречи полезны для наших юных парламентариев, которые активно участвуют в общественной жизни муниципалитета, предлагают и реализуют на территории различные проекты. Благодаря подобной деятельности ребята находят новые возможности и инструменты для осуществления задуманного, черпают вдохновение, силы и поддержку», — рассказала исполняющая обязанности заместителя главы Солнечногорска Майя Морева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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