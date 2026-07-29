Молодые парламентарии Подмосковья войдут в число наблюдателей на выборах

В Подмосковье полным ходом идет подготовка к Единому дню голосования. В организацию избирательного процесса активно включаются молодые парламентарии. Они будут работать в составе участковых избирательных комиссий и в роли наблюдателей.

Сейчас команда региона проходит обучение на площадке мастерской управления «Сенеж», где стартовала смена «Правда» всероссийского форума «Территория смыслов». В смене участвуют 500 человек из всех регионов страны. Это молодые политики, политологи, депутаты и активисты.

На открытии смены председатель ЦИК России Элла Памфилова обратилась к участникам с призывом начинать с конкретных дел.

«Если вы пошли в политику, начинайте пусть с малых, но конкретных дел, увлекая при этом, убеждая и собирая вокруг себя команду единомышленников для их свершения. При этом важно сочувствовать, сопереживать и пропускать чаяния людей через себя», — сказала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также выступивший перед аудиторией, подчеркнул важность доверия и консолидации общества в подготовке новых управленческих кадров.

В рамках деловой игры «Сила правды» участники отработали все этапы предвыборной кампании — от разработки инициатив до защиты проектов перед экспертами. Председатель молодежного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова отметила, что участие в таких мероприятиях дает возможность прямого диалога с ведущими экспертами и немедленного применения лучших практик в муниципалитетах.

В 2025 году был сформирован новый состав областного молодежного парламента — 54 человека, а в 49 муниципальных образованиях созданы местные молодежные парламенты общей численностью 725 человек.