Молодые музыканты из Одинцова приняли участие в благотворительном концерте

Благотворительные мероприятия регулярно проходят в Одинцовском округе. В этот раз международный фонд Владимира Спивакова организовал проект «Настоящее будущего».

Благотворительный концерт прошел 15 ноября в Одинцовском Доме культуры «Солнечный» в 8-м микрорайоне города. Выступления музыкантов организовали в рамках проекта «Настоящее будущего».

На сцене в роли солистов в концерте выступили лауреаты международных конкурсов, стипендиаты и участники концертных программ фонда Владимира Спивакова. Партию флейты исполнила Мирослава Шувалова, скрипки — Александр Корнюшко, арфы — Ксения Кулович, а голос сопрано прозвучал от Ирины Присяч.

Также вместе с именитыми музыкантами на сцену вышли солисты Одинцовского молодежного оркестра: Эмилия Михнович исполнила партию скрипки, Иван Горюнов — гобоя, Екатерина Маргевич — ксилофона.

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