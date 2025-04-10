Молодые мамы в Воскресенске смогут получить консультации в рамках ОМС

В городском округе Воскресенск успешно функционирует современный медицинский комплекс, включающий женскую консультацию, гинекологическое и акушерское отделения. Профессиональная команда врачей помогает девушкам и женщинам сохранять здоровье, готовиться к материнству и обрести радость быть мамой.

Работа комплекса тесно связана с детской поликлиникой. Женская консультация и родильное отделение оказывают всестороннюю поддержку будущим мамам на протяжении всей беременности. После рождения малыша заботу о нем берут на себя педиатры и неонатологи детской поликлиники, которые наблюдают за развитием ребенка в первый год жизни.

Особое внимание уделяется психологической поддержке мам. В женской консультации дважды в месяц проводятся занятия в рамках Школы материнства. На встречах специалисты обсуждают с будущими родителями важные аспекты беременности, родов и воспитания детей.

«Для женщины первые роды — это важный этап, когда она вступает в новую роль родителя. На занятиях мы говорим о развитии ребенка еще до его рождения, процессе родов и о том, как оба родителя могут гармонично выполнять свои роли в семье», — рассказала неонатолог-психолог Алла Кудрявцева.

После появления малыша психологическая поддержка продолжается в детской поликлинике. Мамам помогают разобраться в вопросах развития ребенка, подбирают подходящие игрушки и занятия для первого года жизни, а также консультируют по вопросам воспитания детей школьного возраста.

Слаженная работа специалистов Воскресенской больницы позволяет женщинам чувствовать себя уверенно на каждом этапе материнства, а детям — расти здоровыми и счастливыми.