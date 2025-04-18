Молодые кедры высадили в Реутове в рамках областной экологической акции

В новой школе № 10 на улице Октября, 46 в подмосковном Реутове состоялась экологическая акция «Кедры Подмосковья». На территории школы высадили 50 молодых кедров.

В мероприятии приняли участие заместитель министра по содержанию территорий Московской области Никита Анашкин, представители городской администрации, школьники и активисты общественных организаций.

Заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов отметил, что посадка деревьев — это не только вклад в озеленение города, но и способ воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к природе.

Акция стала частью благоустройства территории новой школы, открывшейся в этом году. Особое внимание привлекло участие младших школьников из движения «Орлята России», а также представителей юнармии и «Движения первых».

«Когда дети сами сажают деревья, они по-особому начинают относиться к месту, где живут и учатся. Такие акции воспитывают бережное отношение к природе и формируют экологическое сознание с самого детства», — добавила начальник Управления образования Реутова Оксана Рогачева-Маслова.

Для посадки были использованы специально подготовленные саженцы кедров, которые идеально подходят для местного климата. Участие представителей правительства Московской области подчеркивает значимость подобных инициатив для региона.

Акция «Кедры Подмосковья» продолжится: всего в Реутове планируется высадить 283 хвойных дерева. Проект направлен не только на озеленение города, но и на привлечение внимания жителей к вопросам экологии и объединение разных поколений вокруг общих задач.