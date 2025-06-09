Молодые деревья высадили возле нового пожарного депо в Ленинском округе
В Ленинском городском округе на границе микрорайонов Дрожжино и Боброво практически завершено строительство нового пожарного депо на шесть постов. Объект уже технически функционирует, сейчас продолжается комплектование персоналом и благоустройство прилегающей территории.
Старт работам по озеленению и благоустройству дали первый заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Полетыкин и глава муниципалитета Станислав Каторов.
По словам начальника второго пожарно-спасательного отряда полковника Александра Коврижных, новое депо крайне важно для жителей западной части округа и пожарных. Ранее ближайшая пожарная часть находилась в 40 минутах езды с учетом пробок, тогда как по нормативам пожарные должны прибывать на вызов не позднее 10 минут. Несмотря на то, что работы еще продолжаются, пожарные уже начали выезжать на вызовы с новой базы, чтобы повысить безопасность жителей.
Депо будет обслуживать около 150 тысяч человек из таких жилых комплексов, как «Восточное Бутово», «Бутово Парк» и «Бутово Парк 2Б», «Государев Дом», «Видный город», «Усадьба Суханово», «Суханово Парк» и других.
Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил хорошую динамику в комплектовании части личным составом и техникой. На территории уже уложен асфальт, ведется благоустройство. В ближайшее время планируется решить оставшиеся организационные вопросы, чтобы создать комфортные условия для службы, тренировок и отдыха пожарных.
Вместе с Сергеем Полетыкиным и сотрудниками гарнизона посадили крымские сосны на территории депо и осмотрели здание, где помимо служебных помещений оборудованы комната отдыха, столовая с кухней, душевые, спортивный зал и учебный класс.
В пресс-службе добавили, что штат 287-й пожарно-спасательной части составит 51 человек. В гараже уже находятся две автоцистерны и автолестница на базе «Урала», а автопарк в будущем будет расширяться.