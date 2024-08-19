Молодые библиотекари из Коломны победили на всероссийском конкурсе

«Очень приятно, очень радостно, что коломенский продукт покорил сердца и участников форума, и строгого жюри. Коллеги-библиотекари признавались, что наш проект вдохновил их и показал, что можно работать и с историей, и с культурой, и с агротематикой одновременно», — рассказала методист Коломенской центральной библиотечной системы Юлия Младенцева.

Проект рассказывает об исторической ценности местного лука и продвигает локальный бренд.

Библиотечная система выпускает арт-продукты с 2022 года, в том числе краеведческую газету «Коломенские истории». Они также планируют создать каталог изделий Николая и Семёна Кудиновых — крестьян, которые основали в XIX веке заводы по производству фосфора.

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