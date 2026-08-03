Молодые архитекторы представили проект развития территории Гжели

В Раменском муниципальном округе, в районе деревни Трошково, молодые архитекторы разработали амбициозный проект развития территории Гжели. Команда студентов и выпускников ведущих архитектурных вузов Москвы, Казани и Санкт-Петербурга под руководством голландского архитектора Лекса те Лоо предлагает новый взгляд на это легендарное место.

Гжель — это не просто село или деревня, а целая территория из 27 деревень, известная не только керамикой и росписью, но и старинными храмами, прудами и лесами. Здесь находится стратотип гжельского яруса — эталонный геологический разрез, который имеет значение для ученых и туристов.

Архитекторы предложили поставить глэмпинг без искусственного света в самом темном месте Гжели, чтобы гости могли любоваться звездным небом. В макетах появились канатная дорога, искусственные скалы из глины, дом для престарелых животных, фестивальные пространства и даже маяк. Крыши предложили расписать так, чтобы они составляли узоры, видимые из космоса.

Презентация проекта прошла в одном из бывших цехов Объединения «Гжель». Эксперты отметили новизну подхода и возможность по-новому взглянуть на Гжель. Галина Голинкова, экс-глава Гжели и заместитель креативного директора объединения, подчеркнула уникальность проекта. Сергей Акентьев, руководитель группы компаний «Керамика Гжели», отметил, что проект дает толчок к развитию территории.

Авторы проекта не ждут мгновенной реализации всех идей, а надеются на диалог с местными жителями и поиск инвестора.